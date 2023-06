Lukaku: «Finale? Ci credevo dall’inizio! Stagione chiusa alla grande»

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di SportMediaset nel corso del media-day dell’Inter a pochi giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City

STORIA – Queste le parole di Lukaku: «Finale predetta a Zhang? Io credevo dall’inizio, in estate ero in Sardegna con la famiglia quando si è capito che potevo tornare in prestito, l’ho detto subito che ci credevo alla finale. Adesso siamo qui, penso che durante la stagione abbiamo avuto momento di difficoltà ma abbiamo chiuso la stagione in una grande maniera. Tutti hanno fatto lo sforzo per aiutare la squadra, meritiamo questa finale. Quando pensi alla squadra e vedi che la squadra sta vincendo e che tu riesci a dare qualcosa diventa tutto più facile. Sappiamo di avere tanti giocatori che possono fare la differenza, io ci sono riuscito nel finale di campionato ed in qualche partita di Champions League. Ora siamo in finale, possiamo pensare al meglio per l’Inter. Rivincita sul calcio inglese, critiche di Gallagher? Chi è Gallagher? Quello degli Oasis? Ah. Non mi interessa di quello che dicono, sono focalizzato sull’Inter, dobbiamo fare il meglio per entrare nella storia del club».