Marotta: «Juventus si sottovaluta, riduttivo! Favoriti come noi»

Marotta ha parlato prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana in programma a Riad, all’Al -Awwal Stadium, alle ore 20 italiane. Ecco le sue dichiarazioni pre-partita affidate a Mediaset

RIDUTTIVO – Giuseppe Marotta è intervenuto prima di Napoli-Inter, finale di Supercoppa italiana: «È chiaro che vincere questa partita significherebbe tanto, questa è la quarta fiale in 12 mesi che ci giochiamo e siamo orgogliosi. Sappiamo che il Napoli è un avversario di tutto rispetto e da temere. Faccia a faccia con il Napoli? Assolutamente sì, credo che non siamo improvvisamente diventati dei brocchi. Hanno avuto le loro difficoltà perché si sa che vincere di nuovo è complicato, si sono ripresi ultimamente per cui è una signora squadra e come tale è giusto rispettarla. Trasferta che mette in difficoltà il campionato? Chiaramente è una corsa alla pari tra noi e la Juventus, loro sono avvantaggiati secondo me potendo programmare una sola partita a settimana, anche se giustamente partecipare alla Champions League è motivo di orgoglio e stimolo. Però avere una settimana per pianificare significa quantomeno ridurre gli infortuni. Poi che loro si vogliamo sottovalutare dicendo di guardare al quarto posto è riduttivo perché quando di parla di Inter, Juve e Milan si parla di squadre che lottano sempre per la vittoria. Loro sono favoriti come noi e anche il Milan che sta recuperando».