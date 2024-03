Marotta: «Fiducioso per stasera! Rinnovo Lautaro Martinez? No problemi»

Mancano pochi minuti al calcio d’inizio di Atletico Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’AD Marotta ha parlato così nel pre-partita di Sky Sport

FIDUCIA – Queste le parole di Marotta: «È logico che un club come l’Inter debba partecipare alle competizioni con l’obiettivo di arrivare più avanti possibile. Oggi abbiamo un impegno difficile, in un ambiente spigoloso. I giocatori sono preparati, l’allenatore li ha caricati nel modo giusto. Sono convinto ed ottimista, possiamo fare una bella partita che significa fare risultato. Rinnovo Lautaro Martinez? Alla base c’è la convinzione di entrambi di continuare il rapporto esistenze, questo è indispensabile. Lautaro è cresciuto ed è il nostro capitano, è amato dai nostri tifosi e lui ama l’Inter. Non ci saranno problemi, in questo momento della stagione è giusto dare la priorità ai risultati. Zhang? Sono situazioni a cui non so dare risposta, spero prestissimo. Steven ci è vicino, speriamo di averlo con noi, la sua presenza rappresenta un valore aggiunto per tutti noi. Vive il ruolo di presidente con coinvolgimento. Turnover? Abbiamo la possibilità di avere una rosa di qualità, è giusto che ponderi l’utilizzo secondo le sue intenzioni. Non parlerei di Inter dipendente da un giocatore, abbiamo un gruppo di titolari e co-titolari. Mi pare che quello che viene definito turnover Inzaghi lo stia gestendo nel migliore dei modi. Gerarchia obiettivi cambiata? Abbiamo l’obbligo di raggiungere il massimo, oggi siamo impegnati su due fronti importanti. Sono due competizioni di alto livello, cerchiamo di onorarle e massimizzare il risultato finale. Questa è una cosa preventivata sin dall’inizio della stagione».