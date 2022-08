Lautaro Martinez: «LuLa tornata? Spero! La cosa importante è un’altra»

Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Spezia, match valevole per la seconda giornata di campionato vinto dai nerazzurri con un netto 3-0 (vedi report). Di seguito le dichiarazioni dell’argentino

PUNTEGGIO PIENO – Lautaro Martinez parla così al fischio finale di Inter-Spezia: «Se la LuLa è tornata? Spero sia tornata, sinceramente siamo contenti perché abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo 6 punti e questo è l’importante d’ora in avanti perché sarà un anno lungo. Io tra gli attaccanti più forti in Europa? Quello dovete dirlo voi, io lavoro sempre per dare una mano, ogni giorno imparare dal mister e dallo staff perché sono fatto così e cerco sempre di farlo. Poi la fiducia che mi danno in settimana cerco di dimostrarla in campo».