Lautaro Martinez: «Felice del ritorno di Lukaku! Skriniar importante»

Protagonista di Inter-Spezia con il gol che ha aperto le marcature, Lautaro Martinez ha commentato la prestazione ai microfoni di Sky Sport soffermandosi in particolare sul compagno di reparto Romelu Lukaku e sulla permanenza di Milan Skriniar.

POSTPARTITA – Lautaro Martinez ha parlato così al termine di Inter-Spezia: «Emozioni bellissime, abbiamo affrontato una squadra compatta che pressa bene. Abbiamo fatto un ottimo lavoro e dobbiamo continuare così. C’è ancora tanta strada da fare. Sono contento che Romelu sia tornato qui con noi a combattere insieme, quest’anno dobbiamo lottare contro tutti e abbiamo iniziato. Cerca sempre di dare una mano, siamo felici di ritrovarlo con noi. Parlavamo tanto da quando è andato via, è bello che sia tornato per continuare a crescere. Serve tanto a questa squadra. Non so se siamo più forti di prima, cerchiamo di migliorare e guardare sempre avanti. Per noi Skriniar è molto importante, lo sappiamo tutti. Sono contento che rimarremo gli stessi».