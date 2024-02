Lautaro Martinez: «L’Inter stia sempre in alto! Messaggio ai nuovi»

Lautaro Martinez ha partecipato alla festa del gol in Inter-Salernitana 4-0, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Le sue parole arrivano direttamente dal post partita di Inter TV.

SEMPRE IN CRESCITA – Lautaro Martinez sale a 125 gol con quello di Inter-Salernitana, ottavo miglior marcatore di sempre nella storia del club: «Sono molto contento, perché uno lavora per questo. Voglio raggiungere obiettivi personali e di squadra, sono felice per questo. Questa sera abbiamo fatto un’ottima gara, con un ottimo approccio di partita. Abbiamo fatto tanti tiri in porta e avuto tantissimi calci d’angolo: dobbiamo continuare così, su questa strada, chi gioca e chi non gioca per essere così fino alla fine. Io sicuramente non sono nessuno, ma da bambino voglio far bene. Il mio primo trofeo è stato lo scudetto qui all’Inter, poi tutto quello con la nazionale. Ma devo continuare a lavorare, non solamente io ma anche i miei compagni. Questo è il messaggio per i nuovi che arrivano: l’Inter deve essere sempre in alto. Cerchiamo di scendere in campo sempre con la stessa testa e la stessa mentalità, credo che lo stiamo dimostrando. Io e Marcus Thuram? Lui ride per tutto, è importante sempre avere questi rapporti dentro il gruppo: è la cosa principale, cerchiamo di tenere tutti vivi e accesi con la testa e col fisico. Dobbiamo continuare su questa strada tutti insieme».