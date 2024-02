Liverani: «Inter ingiocabile per noi, ma resa anche più semplice!»

Liverani è stato intercettato a San Siro dopo il triplice fischio di Inter-Salernitana, partita valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Ecco la sua analisi post-partita, affidata a DAZN

Fabio Liverani parla così al termine di Inter-Salernitana: «Per noi è ingiocabile l’Inter, non so per la Champions League ma oggi sono in uno stato psico-fisico molto alto. Giocano con entusiasmo, ci credono, si divertono e per noi certamente non era una partita giocabile. Fermo restando che abbiamo fatto di tutto per rendergliela più semplice. Non avevo una sensazione di questo, ero convinto di avere grandi difficoltà ma non sotto forma di fame e cattiveria. Di voglia di uscire dalla situazione in cui siamo. Probabilmente i ragazzi mentalmente non sono nel miglior momento ma bisogna trovare una quadra il prima possibile, non si può essere una vittima sacrificale prima di scendere in campo. E oggi lo siamo stati troppo. Oggi da noi non conta se giochi a 3, 4 o a 2. La squadra deve trovare quella fame e quella voglia e capire chi ha ancora quel lumicino di fiducia. Starà a me capire chi può dare di più o di meno. Noi abbiamo iniziato lunedì pomeriggio, ci siamo visti 3 giorni con i ragazzi. Quando le cose vanno male c’è sempre qualche problema in più, dobbiamo lavorare sulla fiducia. Questo però me lo può dare l’allenamento, la settimana piena. Come già ho detto, la formazione non sarà più fatta per quello che sono ma in base a chi ha voglia di giocare. Dopo le partite difficilmente parlo perché a caldo penso sia giusto lasciali sereni, parleremo domenica. Boateng è venuto qui dopo una inattività grande, non ha condizione per giocare le partite e quindi va ringraziato per la disponibilità. Partite di livello e di intensità sono difficili da fare adesso. Manolas ha avuto un problemino e non era disponibile per giocare, speriamo di recuperarlo da domenica».