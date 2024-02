Koke: «L’Inter è un collettivo forte! Sarà una sfida tosta ma spettacolare»

Conferenza stampa per Koke alla vigilia di Inter-Atletico Madrid. Il calciatore spagnolo ha parlato insieme al suo allenatore, Diego Simeone.

CONFERENZA KOKE – Questa la conferenza di Koke, capitano dell’Atletico Madrid, alla vigilia della sfida contro l’Inter valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Molti dicono che l’Inter sia una squadra molto simile all’Atletico Madrid in quanto difende forte, gioca e vuole essere forte in attacco. Come vedi la partita e come vedi l’avversario di domani?

Beh, sarà una partita molto difficile. L’Inter è una squadra è molto ben allenata. Arriva con tanta gente in area, gioca molto sulle fasce, quando deve avere palla ha giocatori di qualità. E quando deve difendersi, non ha problemi a farlo. Quindi beh, sarà una partita molto tosta. Penso che sia bello vedere l’atmosfera degli spettatori, con molta intensità. Speriamo di avere fortuna domani.

Qui a Milano la gente è molto sorpresa di vedere Morata, che una settimana fa si era infortunato. Pensi che domani sarà al meglio?

Si è ha allenato in questi ultimi due giorni e se ci alleniamo è perché stiamo bene. Se è arrivata la convocazione è perché sta bene, altrimenti non sarebbe venuto così. Per quel poco che ho potuto vederlo allenarsi l’ho visto, ho visto un ottimo livello. Se ha la fortuna di poter iniziare domani, spero che lui sia fortunato. Riuscire a segnare un gol è quello che conta.

Il modo in cui giochi adesso ci rende più vulnerabili in difesa. Se domani ti daranno la scelta tra segnare due gol o lasciare la porta inviolata cosa scegli?

Sceglierò di vincere bene. Fino alla fine proviamo a vedere cosa fare bene. Se usciamo con una proposta e moriamo con quella proposta, come abbiamo sempre fatto nelle competizioni europee in tutti questi ultimi anni, sicuramente è ancora più vicino a poter competere contro i grandi e ovviamente riuscire a vincere le partite che alla fine. Ci sono momenti in cui devi giocare bene, puoi giocare bene, e altri momenti in cui devi soffrire, devi difendere, devi lottare. Il livello della Champions League si alza e ovviamente dobbiamo alzare il livello anche noi. Quindi speriamo che domani saremo all’altezza perché sarà una partita spettacolare contro una grande squadra.

Qual è secondo te è il pregio più grande dell’Inter?

Penso il lavoro che fanno come squadra. Alla fine, al di là delle individualità che hanno, c’è il collettivo. E alla fine sanno cosa giocano, tutti le partite sanno che hanno un blocco ben preparato.

Lautaro Martinez in questa stagione è il miglior attaccante in Italia e uno dei migliori in Europa. Però nell’Atletico Madrid ci sono due giocatori che lo conoscono molto bene. De Paul e Molina vi hanno dato qualche indicazione su come fermarlo?

Beh lo conosciamo tutti. Abbiamo visto il giocatore di fama Mondiale che è. Lautaro Martinez è uno dei migliori attaccanti del calcio odierno. Onestamente no, non ha molto di cui parlare perché tutto il Mondo lo conosce.