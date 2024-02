Simeone: «Inter al pari del Real Madrid, tra le migliori d’Europa!»

Simeone in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atletico Madrid, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, ha presentato la sfida, cominciando intanto dalla grande emozione di tornare a sfidare i nerazzurri da avversario, considerato il suo passato.

LA SFIDA – Diego Pablo Simeone presente la sfida di domani in Champions League: «Sicuramente sono stati i due anni migliori della mia carriera. Avevamo una squadra fortissima, ho un grandissimo ricordo dei tifosi che mi hanno voluto bene e io ho dato tutto quello che avevo. Sicuramente domani sarà una partita particolare, voglio bene a questa gente. Vivrò questa emozione come quando ho giocato contro la Lazio».

GRANDE RISPETTO – Simeone ha grande rispetto per la sua ex squadra, e ammette: «Io penso che l’Inter sia tra le migliori 4-5 squadre in Europa in questo momento. Basta vedere quello che sta facendo in campionato, mentre la scorsa stagione è arrivata in finale di Champions League disputando una grande partita contro il Manchester City. È una squadra che lavora di gruppo, sarà una partita di duelli. La partita più difficile? Abbiamo giocato anche contro il Real Madrid, che è un avversario al livello dell’Inter».

LA FORMAZIONE – Simeone parla della situazione in attacco e poi degli avversari: «Llorente soluzione in attacco? Lui ha caratteristiche diverse dagli attaccanti che abbiamo, per certi versi più simile a Correa. C’è ancora tempo per studiare la soluzione migliore domani. Affrontiamo una squadra che sta vivendo il suo miglior momento, vogliamo metterli in difficoltà. Un giocatore che toglierei all’Inter? Il portiere! Così giocano senza (ride, ndr)».

RIMPIANTO – Simeone parla anche di Lautaro Martinez, in passato vicino all’Atletico Madrid: «Non c’è solo lui tra i giocatori dell’Inter che potevano venire da noi. La squadra è tutta forte, ma non abbiamo rimpianti. Lui ha fatto un cammino positivo, considerato quello che sta facendo e io sono contento per lui, anche perché è Argentino».

VECCHI AMICI – Simeone parla anche del rapporto con Simone Inzaghi, suo ex compagno alla Lazio: «Abbiamo un grandissimo rapporto, abbiamo giocato tanti anni insieme. Da calciatore si percepiva volesse fare l’allenatore e domani ci ritroveremo, sono molto contento di quello che sta facendo all’Inter».