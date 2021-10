Inzaghi: «Udinese fisica, serve gara da vera Inter! Nessuno insostituibile»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Udinese, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

INTERPRETI – Simone Inzaghi parla così prima del fischio d’inizio di Inter-Udinese: «Mi aspetto una partita chiaramente non semplice, l’Udinese la si conosce. Tanti anni che hanno questo allenatore e questo impianto di gioco, è una squadra fisica che ci creerà dei problemi: dovremo fare una gara da vera Inter. Barella e Brozovic insostituibili? Io penso che di insostituibile non ci sia nessuno, ho cercato di mettere in campo la squadra più idonea. Ho la fortuna di avere una buona rosa, sto cercando di cambiare interpreti perché non è semplice giocare ogni 2-3 giorni con questi ritmi. Dzeko e Correa? Io spero che facciano la gara che sanno fare, ho la fortuna di avere quattro attaccanti che stanno tutti bene. Quindi di volta in volta sceglierò la coppia più adatta».