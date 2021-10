Sensi: «Inter-Udinese importante per dare continuità ai risultati!»

Sensi prima di Inter-Udinese, valevole per l’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato dell’importanza della partita per dare continuità ai risultati.

PARTITA IMPORTANTE – Sensi prima di Inter-Udinese, su DAZN ha parlato così: «La partita di oggi è troppo importante per noi, dobbiamo dare continuità alla vittoria di Empoli. L’Udinese sarà una partita difficile, sarà importante l’atteggiamento. Io sto bene, il mister fa le sue scelte e io mi faccio trovare pronto. L’arma in più è il gruppo? Il nostro modo di pensare è che la squadra è la cosa più importante. In primis è la squadra che vince».