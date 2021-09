Inzaghi: «Shakhtar squadra in salute ma non abbiamo concretizzato»

Simone Inzaghi, intervenuto nel post di Shakhtar Donetsk-Inter su Sky Sport, ha commentato il pareggio dei nerazzurri contro gli ucraini a Kiev

PARTITA − Queste le parole di Inzaghi: «Penso che abbiamo affrontato squadra in salute che gioca bene, ha avuto tanto palleggio. Noi non abbiamo concluso bene sia per demeriti personali che per un gran portiere. Penso che Edin Dzeko e Lautaro Martinez abbiano fatto grande gara, si sono sacrificati con la squadra, poi ho messo Joaquin Correa e Alexis Sanchez che provenivano da dei problemi. Era una trasferta insidiosa lo sapevamo. Pareggio che sa di rammarico ma soddisfatti per punto guadagnato. Avremo la partita di ritorno con loro, squadra imprevedibile che creerà problemi non solo a noi. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo concretizzato. Giocheremo adesso contro lo Sheriff per poi rivederli a San Siro».