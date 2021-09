Vecino: «Con lo Shakhtar Donetsk è sempre difficile! Ce la giocheremo»

Vecino ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Shakhtar Donetsk-Inter, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni

OCCASIONI CHIAVE – Matias Vecino parla così ai microfoni di Sky Sport al termine di Shakhtar Donetsk-Inter: «Una partita difficile, loro ti mettono sempre in difficoltà perché sono veloci e giocano da tempo insieme. Abbiamo avuto occasioni chiave per portare la partita dalla nostra parte, una cosa che avrebbe cambiato la dinamica della partita ma è tutto aperto e tutto in gioco. Loro dovranno venire a San Siro e ce la giocheremo. Con loro sono sempre partite aperte perché propongono un calcio molto offensivo, peccato che non abbiamo segnato perché le occasioni le abbiamo avute. Quando la riprende Vecino? Spero presto di poter dare il mio contribuito, giocare con continuità è la cosa migliore per un giocatore perché prendi fiducia e ritmo».