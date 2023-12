Inzaghi: «Sappiamo che il percorso è difficile. E che lo era il Genoa»

Intervista per Inzaghi anche nel post partita di Genoa-Inter, dopo aver parlato a pochi minuti dal calcio d’inizio. A seguito di quanto avvenuto al Ferraris l’allenatore commenta per Inter TV la sfida.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi su Genoa-Inter: «Chiaramente sapevamo di trovare una squadra in salute, difficile da affrontare. Chiaramente abbiamo chiuso il 2023 stasera, volevamo la vittoria e non ci siamo riusciti. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, abbiamo giocato su un campo difficile contro un avversario ostico che ha messo grandissima intensità. Federico Dimarco e Lautaro Martinez? Sono venuti con noi nonostante l’indisponibilità e ci ha fatto piacere. Il gruppo è sacro e dobbiamo riiniziare il 2024 con una vittoria davanti ai nostri tifosi, sapendo che mancano ancora venti partite e saranno molto difficili. I buoni propositi per il nuovo anno? Cominciarlo bene, cercando di fare partite importanti e giocare più partite possibili. Vorrebbe dire proseguire il nostro cammino in Champions League, onorare la Supercoppa Italiana e proseguire il percorso in campionato sapendo che sarà difficile».