Inzaghi: «Questa prestazione sia punto di partenza! Usato le nostre armi»

Inzaghi si è fermato a parlare con Inter TV al termine di Inter-Liverpool, l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco come l’allenatore si è espresso sulla sfida del Meazza.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dà un giudizio su Inter-Liverpool: «Io ho fatto i complimenti alla squadra, perché abbiamo fatto una grandissima gara. Purtroppo non siamo stati premiati dal risultato, lo sforzo maggiore nei primi venticinque minuti del secondo tempo avrebbe meritato altro. Dev’essere un punto di partenza, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto. Il risultato non dev’essere nella nostra testa. Cosa ci portiamo per il ritorno? Io penso che abbiamo giocato con una delle squadre più forti d’Europa, che ha vinto la Champions League e il campionato. Ce la siamo girata con le nostre armi e non siamo riusciti a girarla a nostro favore, il loro colpo di testa spizzato entra a un centimetro dal palo e il nostro finisce sulla traversa. Ci dovrà servire. Il Sassuolo? Dovremo essere bravi a organizzare la partita, perché è una squadra che gioca bene a calcio e ben allenata. Dovremo prepararci nel migliore dei modi».