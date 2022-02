FOTO – Gagliardini non si abbatte dopo il Liverpool: «Sempre forza Inter!»

Gagliardini commenta la sconfitta subita dall’Inter per mano del Liverpool a San Siro in Champions League (vedi articolo). Sui propri social, il centrocampista tiene in alto i colori nerazzurri.

COPPA – Nonostante la grande prestazione offerta ai tifosi presenti a San Siro, l’Inter non è riuscita a resistere al Liverpool che si è imposto col punteggio di 0-2. Roberto Gagliardini, entrato nel finale di partita al posto di un ottimo Arturo Vidal, lancia subito un messaggio a tutto l’ambiente nerazzurro dopo questa immeritata sconfitta in Champions League: “Sempre forza Inter!”. Ad accompagnare il commento, due immagini del centrocampista classe ’94 a contrasto con Mohamed Salah, autore del secondo gol dei Reds. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Roberto Gagliardini