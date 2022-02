Statistiche Inter-Liverpool: nerazzurri spuntati, 2 gol su 2 tiri per gli inglesi

Statistiche Inter-Liverpool: i nerazzurri di Inzaghi vengono sconfitti per 0-2 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-LIVERPOOL – L’Inter perde la grande sfida di Champions League contro il Liverpool per 0-2, con i gol messi a segno da Roberto Firmino e Mohamed Salah nel finale di partita. Il possesso palla è leggermente in favore degli inglesi con il 53%. Gli uomini di Jürgen Klopp tirano 13 volte in totale contro le 9 dei nerazzurri. Nessuna conclusione nello specchio della porta per i padroni di casa, 2 gol su 2 tiri per gli ospiti.

ALTRI DATI – Pareggio assoluto per quanto riguarda i calci d’angolo, 7 a testa. La squadra di Simone Inzaghi viene pescata 3 volte in fuorigioco dalla terna arbitrale, soltanto 1 i Reds. Partita poco fallosa che si chiude con sole 10 infrazioni commesse a 9.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter esce sconfitta da San Siro nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.