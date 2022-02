Klopp: «Gara difficile, Inter di contropiede. Ritorno? Tocca a loro batterci»

Jurgen Klopp, su Sky Sport nel post Inter-Liverpool, ha commentato la vittoria della sua squadra per 0-2 (vedi report). Queste le parole del tecnico tedesco

ENTUSIASMANTE − Klopp sulla gara del Meazza: «E’ stata difficile, è entusiasmante perché vincere le gare più difficili è la cosa più difficile. Siamo entrati bene non concretizzando, poi è cambiata l’inerzia della partita con diversi contropiedi. Non ricordo situazioni costruite a difesa schierata. Dovevamo tenere maggiormente il possesso. Abbiamo cambiato tre giocatori abbastanza presto, ed ha cambiato la dinamica della partita. Poi con il gol su calcio piazzato, la partita l’abbiamo indirizzata. Importante questo 2-0 però nulla di più. L’Inter è capace di fare varie cose, non siamo nemmeno a metà strada. Tra 2 settimane ce la giocheremo e sarà rischiosa. Dovranno essere loro a batterci e se lo faranno dovranno fare una partita incredibile».