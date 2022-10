Inzaghi: «Inter in controllo, zero rischi! Calhanoglu? Non sorprende»

Inzaghi ha parlato al termine di Inter-Salernitana, match terminato col punteggio di 2-0. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

CONTROLLO – Queste le parole di Simone Inzaghi: «Venivamo da partite importanti dove avevamo speso energie fisiche e mentali. Avevo chiesto una partita con l’atteggiamento giusto, i ragazzi l’hanno controllata benissimo, nons soffrendo contro un avversario organizzato. Sfida al Barcellona? Prestazioni contro squadre fortissima ti danno tantissima autostima. Da allenatore queste sfide contro la Salernitana, due giorni e mezzo dopo il Camp Nou, sono le più difficili da preparare. Confronto dello spogliatoio? Ce ne sono sempre durante la stagione, sono importanti purché siano costruttivi. I nostri lo sono stati. Abbiamo fatto tre vittorie ed un pareggio nelle ultime quattro, ma quello che conta è il campo. Onana-Handanovic scelta definitiva? Oggi Handanovic non era disponibile, la mattina dopo Barcellona ha avuto un problema alla mano. Sarà un’alternanza non fissa come quella dei giocatori, ma è un dubbio che mi voglio portare. Samir nei miei 15 mesi ha fatto un ottimo percorso, Onana ha dimostrato di essere da Inter. Come in porta, e negli altri ruoli, voglio avere la fortuna di poter scegliere.

NO SORPRESE – Inzaghi parla delle scelte tattiche a centrocampo e della situazione infortuni: «Calhanoglu regista? Non mi sorprende, magari voi! Se l’ho messo contro il Barcellona avevo fatto scelte buone. Non dimentichiamo Asllani che sta crescendo dopo giorno. Ho cinque giocatori per tre ruoli. Aspetto il rientro di Brozovic e Gagliardini. Lukaku? Quello bisogna vederlo giorno per giorno, c’erano speranze per questa partita. L’importante è vedere l’impegno quotidiano per rientrare il prima possibile. Per noi è importante, non vediamo l’ora».