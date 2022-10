Moviola Inter-Salernitana: tutto buono sul gol di Lautaro Martinez

Inter-Salernitana ha avuto Sacchi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la decima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Macerata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SALERNITANA, PRIMO TEMPO – Juan Luca Sacchi voto 6. Lascia correre molto, forse anche troppo in alcune circostanze, ma c’è poco da dire come episodi. Al 10′ cade Boulaye Dia, ma il contatto con Hakan Calhanoglu è assolutamente casuale (il turco manco se ne accorge) e non può essere considerato falloso. Sul proseguimento dell’azione Pasquale Mazzocchi e Denzel Dumfries a contrasto al limite dell’area sulla destra, anche qui l’arbitro lascia proseguire. Sul gol del vantaggio dell’Inter è Norbert Gyombér a tenere in gioco Nicolò Barella, che poi serve l’assist a Lautaro Martinez. Tre minuti dopo (17′) arriva l’unico ammonito della partita, Flavius Daniliuc per aver travolto Dumfries lanciato. I giocatori dell’Inter chiedono il rosso, ma l’olandese era diretto verso l’esterno e non verso il centro. Al 45′ è in gioco Lautaro Martinez sulla doppia occasione che non riesce a concretizzare (la seconda volta la palla gliela dà Antonio Candreva su rimpallo fortuito).

MOVIOLA INTER-SALERNITANA, SECONDO TEMPO – Sul raddoppio la grafica segnala immediatamente un check per il gol di Barella, ma non c’è niente che possa valere un controllo più approfondito. Né sulle posizioni dall’inizio dell’azione in avanti, né sul controllo del centrocampista. Nel finale, con la Salernitana che ormai non crea più, cade Kristjan Asllani in area ma gli viene fischiato fallo in attacco. Il motivo è un tocco di mano mentre finisce a terra, su questo si può discutere ma di certo non c’erano interventi irregolari ai suoi danni. I tre minuti di recupero vanno via lisci senza che ci sia più molto da aggiungere.