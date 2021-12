Inzaghi: «Inter, giocatori straordinari e autostima! Spiace per Correa»

Inzaghi ha trionfato all’Olimpico con un netto 0-3 in Roma-Inter. Ecco come il tecnico ha parlato in conferenza stampa dopo l’anticipo di Serie A.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Roma-Inter.

Questa è una squadra matura e consapevole che determina le partite, adesso vengono anche i risultati.

Io penso che le prestazioni sono sempre state molto elevate. Normale che i risultati ti diano autostima: aver passato il girone di Champions League con una giornata d’anticipo, battuto il Napoli miglior difesa d’Europa. Giocando ogni due giorni e mezzo ci sono tantissime insidie e problemi muscolari per i giocatori, dobbiamo cercare di averne il meno possibile.

Ha preso una macchina oliata che era già rodata dalla scorsa stagione. Cosa le è piaciuto di più: la fase difensiva, Perisic o Brozovic?

Io penso che le cose positive sono quelle che hai elencato tu. In più ci aggiungo che non avevo conosciuto questi giocatori: vedo come lavorano e come ascoltano il mio staff. Sono giocatori straordinari, quello che chiediamo lo fanno e hanno capacità innate. Dobbiamo continuare, abbiamo fatto una striscia di vittorie ma siamo ancora in ritardo.

Tatticamente Inzaghi si aspettava una Roma diversa? È rimasto sorpreso nel vedere quella libertà per i tre centrali?

Io penso che avevamo nell’allenamento di ieri preventivato che la Roma giocasse in questo modo, oppure anche a quattro. Però l’avevamo preparata in un determinato modo, nel giocare la palla e venire qui all’Olimpico con grande personalità. I ragazzi sono stati bravissimi.

Per Madrid recuperate qualcuno?

Vediamo Correa. Spiace perché era in continua crescita, ha fatto stasera i primi sessanta minuti benissimo e con lo Spezia altrettanto. Poi sarà da valutare de Vrij, Lautaro Martinez stasera mi aveva dato disponibilità perché è di una generosità incredibile, però ieri non aveva ancora recuperato. Speriamo ci sia martedì così come Kolarov, sicuramente non recupereremo Darmian e Ranocchia.

L’Inter segna tanto e non prende gol, Inzaghi ha trovato quell’equilibrio. Può fare il colpo a Madrid?

Andremo a giocarcela, sapendo che abbiamo fatto un qualcosa di importante in Champions League. Qualificarti con una giornata d’anticipo è senz’altro motivo di orgoglio, però ce la giocheremo sperando di avere a disposizione quanti più giocatori possibili. Stasera siamo in trasferta, è sabato, arriveremo sicuramente a mezzanotte inoltrata e domani mattina faremo defaticante. Poi lunedì mattina saremo di nuovo sull’aereo: dobbiamo gestire le energie.