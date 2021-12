Dumfries: «Il gol? Me lo sentivo! Lo aspettavo da tempo e lo sognavo»

Dumfries è stato uno dei principali protagonisti del trionfo di Roma-Inter, lo 0-3 dell’Olimpico. Il giocatore ha parlato a Inter TV nel post partita.

TRIONFO! – Denzel Dumfries commenta Roma-Inter 0-3: «Era un gol che sognavo, lo aspettavo da tempo e sono contento. Una dedica? Stiamo aspettando un nuovo figlio, perciò a lui e alla mia compagna. Il blocco a fine del primo tempo? È stato bello, ho fatto tutto quello che potevo con il mio corpo per evitare che prendessimo gol. Il gruppo era molto felice per il fatto che ho segnato, anche perché me lo sentivo e l’avevo detto prima della partita. Qualcosa in italiano? Forza Inter! Sto imparando italiano, sarà sempre molto meglio ma ci vorrà un minimo di tempoDu».