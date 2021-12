Dumfries: «Alti e bassi, ma sono cresciuto! Italiano? Ci siamo quasi»

Dumfries ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Roma-Inter, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

CRESCITA – Denzel Dumfries parla così ai microfoni di DAZN al termine di Roma-Inter: «E’ stata una grande partita, abbiamo giocato bene e ci siamo divertiti. C’è stato spazio per andare ad attaccare e sono sicuramente soddisfatto della gara. Ho avuto degli alti e bassi, ma la squadra mi ha aiutato e sono cresciuto. Ho avuto un po’ di problemi con la lingua all’inizio. Come va ora con l’italiano? Ci siamo quasi. Chi vince la Serie A? Abbiamo grande fiducia, sappiamo che possiamo arrivare in fondo ma anche Napoli e Milan sono ottime squadre. Ringrazio Bastoni per l’assist dello 0-3».