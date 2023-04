Inzaghi: «Inter-Benfica, valuto Lukaku o Dzeko! Critiche? Ho una fortuna»

Inzaghi stasera dovrà fare una scelta, quella in attacco fra Lukaku e Dzeko (vedi articolo). A poche ore da Inter-Benfica, nel Match Preview di Amazon Prime Video, l’allenatore tiene aperto il ballottaggio.

IN BILICO – In vista di Inter-Benfica di stasera, Simone Inzaghi è al corrente della situazione complicata: «Si sa che nel nostro mestiere fa parte, quando non si hanno risultati come l’ultimo che abbiamo perso una partita importante in casa, che ci siano critiche. Però ho la fortuna di cercare di isolarmi, prenderle come stimolo col mio staff per lavorare di più e meglio, trovando soluzioni e non colpevoli. Chiaramente l’andamento che sta avendo la squadra, anche se di problemi ne hanno avuti quasi tutti giocando così tanto, non dev’essere un alibi e una scusa. Abbiamo avuto tanti problemi fra squalifiche e infortuni ma siamo l’Inter: dobbiamo lottare in tutte le competizioni, in Champions League e Coppa Italia vogliamo aggiungere altre partite e qualificarci».

RIPARTIRE DA ZERO – Inzaghi non vuole che l’Inter pensi di aver già eliminato il Benfica: «Sappiamo che è il secondo tempo di una partita importantissima per noi. Abbiamo un buon vantaggio conseguito a Lisbona, però sappiamo che chiaramente non dovremo gestire ma dovremo fare la nostra partita, cercando di essere intensi perché giochiamo contro una squadra che corre tanto. Tutti intensi dovremo cercare di coprire ogni parte del campo. Due parole per definire la partita? Per quanto riguarda l’andata avevo detto “insieme”, che chiaramente rimarrà per questa partita. Poi “intensità”, perché dovremo essere bravi a coprire ogni centimetro del campo. Troveremo una squadra che dà e va, con prese di posizione, ma tutti insieme dopo la partita d’andata cercheremo di affrontarla nel migliore dei modi».

LA FORMAZIONE – In chiusura, Inzaghi conferma i dubbi di formazione: «Possibilità di vedere Hakan Calhanoglu titolare? Tante, come per quanto riguarda l’attacco. È normale che giocando così tanto in modo ravvicinato sarà l’ultimo allenamento a farmi decidere chi giocherà. E poi chi subentrerà dovrà essere molto bravo come a Lisbona. Romelu Lukaku o Edin Dzeko? Li valutiamo. Sono due giocatori che in questo momento stiamo alternando come Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Sono tutti e quattro a disposizione e sceglierò chi giocherà».