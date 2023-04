Lautaro Martinez cerca riscatto: El Toro vuole tornare leader – CdS

Lautaro Martinez sta vivendo un blocco dovuto probabilmente al Mondiale in Qatar. El Toro vuole interrompere il digiuno questa sera in Champions League

RITORNO DA LEADER – Il Corriere dello Sport parla di un Lautaro Martinez carico e deciso a interrompere il digiuno dei gol che sta vivendo da un mese a questa parte. El Toro dopo il Mondiale era ripartito molto bene, segnando ben 8 gol in 11 partite. Poi il gol contro il Lecce, per un totale di 9 gol in 14 match. Il match di Champions League di questa sera può essere l’occasione giusta per El Toro di ricominciare a segnare. in Europa il numero 10 non ha segnato molto, ma gli scalpi sono stati pesanti (Real Madrid, Liverpool e lo scorso ottobre il Barcellona) e l’occasione di segnare questa sera può riaccendere la scintilla.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno.