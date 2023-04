Darmian: «Rendimento Inter difficile da spiegare. Ma lo sappiamo»

Darmian ieri ha tenuto la conferenza stampa con Inzaghi (vedi articolo) e adesso parla anche ad Amazon Prime Video, che trasmetterà in esclusiva la partita. Ecco le sue dichiarazioni a poche ore dal calcio d’inizio del ritorno dei quarti di Champions League.

PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – Matteo Darmian si augura una serata trionfale in Inter-Benfica: «Orgoglio e gioia? Sì, assolutamente sì. L’importante è che la squadra in Champions League abbia fatto sempre bene e vogliamo continuare su questa strada. Sappiamo dell’importanza e vogliamo scendere in campo col giusto atteggiamento per portare a casa la qualificazione. Differenza di rendimento? È difficile da spiegare. Sicuramente in campionato sappiamo di non vivere un momento positivo, facciamo fatica a sbloccarle e poi concediamo sulla prima occasione e diventa difficile recuperare. Dobbiamo accantonare il campionato, sarà una partita importante di Champions League: al campionato ci penseremo da giovedì».

LAVORO COMPLETO – Darmian dà un giudizio sulle volte che l’Inter ha tenuto la porta inviolata in Champions League: «Penso che quando fa bene la difesa non sia merito solo dei difensori, ma di tutta la squadra. Il lavoro parte dagli attaccanti, ci danno sempre una grande mano e lo dimostrano partita dopo partita. Quindi anche in questa partita dovremo avere un atteggiamento giusto e stare attenti, perché sappiamo le loro qualità».