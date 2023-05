Inzaghi: «In altre partite lasciato punti creando di più! Gran voglia»

Commento a caldo per Inzaghi al termine di Verona-Inter 0-6. Dopo il turno infrasettimanale di Serie A (sestultima giornata) stravinto l’allenatore ha dato le sue sensazioni a Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla dopo Verona-Inter: «Siamo stati bravi, abbiamo approcciato bene la gara contro una squadra che nel 2023 aveva perso solo con la Fiorentina qui al Bentegodi. Onore alla squadra, una vittoria importante però sappiamo che fra settantadue ore saremo di nuovo in campo. Gran voglia? Assolutamente. Era una partita per noi importantissima, adesso abbiamo fatto tre vittorie di fila in campionato e dobbiamo continuare. Sapevamo di avere un ritardo e un calendario non semplicissimo, ma sappiamo che nel campionato italiano tutte le partite sono difficili».

DILAGANTE – Inzaghi parla del momento mentale dell’Inter: «Chiaramente l’impegno non è mai mancato, anche nei momenti in cui non venivano i risultati. Ero abbastanza tranquillo, si lavora e ho la fortuna di lavorare con un gruppo serio che voleva cambiare l’andamento in campionato. Poi, per quanto riguarda le coppe, sono venti mesi che ci stanno dando soddisfazione. In campionato sappiamo di essere in ritardo e abbiamo ancora cinque partite per cercare di migliorare la nostra posizione. Il momento più importante? Adesso mi viene in mente il recupero di tutti i giocatori. Abbiamo avuto l’imprevisto importante di Milan Skriniar, adesso la mia preoccupazione è per Robin Gosens che era importantissimo. Ha avuto un infortunio importante domenica, ma ci sta mettendo tanto impegno per tornare il prima possibile. Gara simile alle altre ma sbloccata subito? Assolutamente sì, ora che stanno venendo i risultati è anche più semplice. A vedere partite dove abbiamo lasciato punti dico che abbiamo creato anche più di stasera e preso pochi punti. Lì bisogna tapparci le orecchie e lavorare».