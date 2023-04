Inzaghi: «Giudizio uguale anche senza il gol di Lukaku! Ottima Inter»

Per Inzaghi intervista nel post partita di Inter TV, dopo l’1-1 conseguito al 95′ contro la Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ecco le parole dell’allenatore.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi non parte dal finale di Juventus-Inter: «Diciamo che la squadra ha fatto un’ottima gara. Abbiamo avuto il dominio territoriale tutta la partita, chiaramente c’è stata un po’ di imprecisione nostra nelle occasioni create e bravura del loro portiere. Il mio giudizio non sarebbe cambiato senza il gol di Romelu Lukaku: ho visto un’ottima squadra in campo in uno stadio molto difficile, prendo molto bene la partita di stasera. Adesso fra tre giorni ne avremo un’altra, quindi questa dobbiamo essere bravi a lasciarla alle spalle. Ci sarà il ritorno a fine aprile, ma prima avremo tante altre sfide. Certe sfide vengono interpretate nel modo giusto. Volevamo una prestazione importante contro un avversario forte in un ottimo momento, la squadra è stata coesa e compatta come avevamo preparato. Abbiamo fatto un’ottima fase di possesso e non possesso, a parte il gol dove potevamo essere più concentrati abbiamo concesso poco. La Salernitana? Affrontiamo un avversario che sul proprio campo fa delle ottime partite. Adesso abbiamo poco tempo, cercheremo di prepararla nel migliore dei modi sapendo che sarà insidiosa come tutte le partite di Serie A».