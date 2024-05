Inzaghi: «Consigli? Anche imprecisione Inter! Dispiace per i gol»

Inzaghi torna a parlare nel post partita, dopo che al termine della partita col Torino aveva lasciato il palcoscenico al suo vice Farris. Le dichiarazioni dell’allenatore dopo Sassuolo-Inter su Inter TV.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi valuta quanto avvenuto in Sassuolo-Inter: «Rammarico per non aver festeggiato la vittoria coi tifosi? Beh, quello sicuramente: c’erano tantissimi tifosi. Al di là dell’approccio i primi venti minuti la squadra ha fatto quello che doveva fare. Nel primo tempo abbiamo sfiorato più volte il pareggio, nel secondo abbiamo cambiato modulo e fatto qualcosa di più leggero tecnicamente. Ci dispiace, era da tanto che facevamo gol di fila e volevamo continuare. Andrea Consigli? Ha fatto buonissimi interventi, poi un po’ di imprecisione nostra. I ragazzi ci hanno provato, seppur con un po’ di disordine, fino alla fine ma meriti al Sassuolo che ha fatto una partita di difesa molto buona».

Inzaghi sul minutaggio dato ai giocatori dell’Inter

LE ENERGIE – Inzaghi sul fatto di far rifiatare alcuni elementi dell’Inter: «Risparmiati alcuni per i tornei per le nazionali di giugno? Questo assolutamente. Abbiamo tre partite da fare nel migliore dei modi, poi la prossima stagione sarà con tantissime partite. Sarà nuova per tutti, per noi e la Juventus anche col Mondiale per Club: dobbiamo prepararla al meglio. Sassuolo bestia nera? Anche il primo anno ci aveva battuto. È una squadra di qualità, l’infortunio di Domenico Berardi li ha privati di un giocatore importante. Stasera va dato merito a loro, proveremo a vincere le ultime tre ma poi chiaramente ci sono gli avversari che ti possono mettere in difficoltà».