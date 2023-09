Inzaghi: «Bene Thuram da precampionato! Ora tornano gli effettivi»

Gran vittoria dell’Inter sulla Fiorentina, con Inzaghi che arriva alla sosta con tre successi su tre. Nel post partita di Inter TV l’allenatore festeggia per il 4-0.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è felice per Inter-Fiorentina 4-0: «Abbiamo impattato molto bene la gara. Sapevamo delle qualità della Fiorentina, inizialmente siamo stati sulle nostre posizioni ma una volta trovato il vantaggio abbiamo continuato a giocare. Abbiamo fatto tre partite nel migliore dei modi, è dal 13 luglio che lavoriamo bene. Siamo stati fuori dall’Italia, nonostante il fuso orario e la temperatura alta i ragazzi hanno fatto del loro meglio: dobbiamo continuare così. Conosciamo la Fiorentina, l’abbiamo affrontata tante volte: è una squadra che fa del possesso palla una grandissima arma. Siamo stati organizzati, bravi sulle distanze e fatto una fase di non possesso nel migliore dei modi».

I SINGOLI – Inzaghi si sposta sui giocatori: «Marcus Thuram? Bene, molto bene. Ha fatto un precampionato molto bene, le due partite col Monza e col Cagliari mi dispiaceva che non avesse segnato. È generoso e lavora per la squadra, sono contento che si sia sbloccato. Lautaro Martinez? È uno dei nostri leader, al di là dei gol e delle gioie personali sono contento per come lavora per la squadra e per come è a disposizione dei compagni. Molto bene anche Marko Arnautovic come è entrato, dopo la sosta recuperemo gli effettivi con Francesco Acerbi, Stefano Sensi e Alexis Sanchez che sono molto importanti per noi».