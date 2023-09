Italiano: «Inter, archiviamo: non siamo questi! Non sentirete più…»

Italiano interviene da San Siro al termine di Inter-Fiorentina, sfida della terza giornata di Serie A vinta dai nerazzurri con un netto 4-0. Di seguito le dichiarazioni a DAZN del tecnico viola

NON SIAMO QUESTI – Vincenzo Italiano ha parlato così al termine di Inter-Fiorentina: «Un buon approccio credo fino al loro gol, quasi alla mezz’ora, poi non abbiamo più fatto niente di quello che poteva mettere in difficoltà l’Inter. Eravamo, non per cercare scuse, ho cercato di dare fiducia a ragazzi che non erano al 100%. Speravo che con la soddisfazione della Conference League non trasparisse quella stanchezza fisica e invece molti non erano al 100%. Archiviamo perché sicuramente non siamo questi, siamo alla terza giornata e andiamo per step. Noi avevamo un obiettivo che era la Conference League, stasera volevamo portare a casa qualche punto ma sono convinto che non siamo questi. Si deve archiviare immediatamente questa sconfitta, la Fiorentina non è questa per tanti motivi. Si è rivelata diversa questa partita, ne usciamo con cinquanta minuti fatti male. Non va bene, non meritiamo una prestazione del genere perché quando entriamo tutti al 100% facciamo vedere altro. Lavoreremo per non fare vedere più una Fiorentina del genere. Oggi ho detto alla squadra che non mi sentiranno più dire ‘abbiamo preparato la partita in due giorni’, perché noi abbiamo voluto questo girone di Conference, sappiamo quali saranno i ritmi. Non mi sentirete più dire una cosa del genere. Noi avevamo preparato la partita in modo diverso, in queste settimane lavoreremo per cercare di non sbagliare sotto l’aspetto delle scelte perché se non sei al massimo e incontri corazzate come l’Inter fai fatica. E oggi è stato dimostrato. Bisogna definire che chi sta bene e chi dimostra gioca, soprattutto nei giocatori di movimento».