Lautaro Martinez: «Inter, lavorato bene. Voglio farmi trovare pronto!»

Dopo aver disputato il match della terza giornata di campionato Lautaro Martinez ha parlato su Sky Sport 24. Ecco quanto ha dichiarato l’attaccante e capitano dell’Inter.

LAVORARE – Lautaro Martinez esce da Inter-Fiorentina come uno dei grandi e tanti protagonisti della vittoria. L’argentino parla così della prestazione dice la sua sulla sfida di Serie A: «Come ho detto a inizio stagione l’anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro con la finale di Champions League. La gente si aspettava tanto da noi. Siamo arrivati ad Appiano Gentile il primo giorno con questa mentalità e abbiamo potuto trasmettere ai nuovi di voler partire subito forte. Queste vittorie sono un messaggio importante principalmente per noi perché oggi era una partita durissima e importante. Sappiamo il valore della Fiorentina, che abbiamo affrontato un paio di mesi prima della fine della stagione. Oggi abbiamo lavorato benissimo e questo ci ha permesso di avere spazi corti fra le linee e poi in ripartenza vincere la partita. Sono contento anche per Thuram. Sta lavorando bene dal primo giorno come tutti gli altri ragazzi che sono arrivati da poco. Stanno imparando la lingua e come si gioca il calcio in Italia. Sono contento per tutti loro che stanno lavorando bene».

Lautaro Martinez tra il lavoro e l’amore per l’Inter

PRONTO – Lautaro Martinez continua così dopo Inter-Fiorentina: «Pensare di più dentro al campo è una cosa a cui sto lavorando tutti gli anni. Sapere dov’è il compagno vuol dire prendere vantaggio sull’avversario e questo è importante. La mentalità dev’essere sempre la stessa, con tutte le squadre. Quelle partite definite “più importanti” come quelle di Champions League si preparano da sole. Queste in cui non pensi di iniziare al 100% sono quelle che poi si complicano. Quindi devi partire forte come abbiamo fatto in queste gare iniziali. Credo che quando sei più vicino alla porta hai più opportunità di fare gol. Poi come gioca la squadra è sempre un fattore importante perché crea più possibilità. Io cerco di farmi trovare pronto sempre e sto riuscendo anche a dare una mano ai compagni in fase difensiva e mi sento bene per questo. L’amore per questa maglia è quello del primo giorno. Questa gente mi ha fatto sentire amore e affetto e questo è importante per un calciatore che arriva dall’argentina. Cerco sempre di ringraziare e di trasmetterlo in campo».