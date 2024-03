Inzaghi: «Angolo regalato, persi due punti. Cuadrado torna»

Inzaghi conclude una settimana non certo entusiasmante con il pareggio per 1-1 di Inter-Napoli. Su Inter TV, l’allenatore valuta il momento della squadra e la partita di stasera.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi a margine di Inter-Napoli: «I ragazzi hanno fatto un’ottima gara, contro una squadra di valore campione in carica e con tanta qualità. Abbiamo fatto primo tempo e inizio secondo un’ottima gara, gli ultimi venti minuti abbiamo perso le distanze e il Napoli si è fatto più offensivo. Poi c’è stato un calcio d’angolo regalato dove abbiamo perso le marcature e abbiamo perso due punti. Gli esterni? Fortunatamente posso alternare, abbiamo fuori in questo momento sia Carlos Augusto sia Juan Guillermo Cuadrado che rientreranno dopo la sosta e ci saranno alternative in più. Volevamo regalare la vittoria ai nostri tifosi, che ci hanno fatto un’accoglienza questa sera a San Siro all’arrivo del pullman strepitosa. I ragazzi hanno fatto una grandissima gara dopo la settimana fra Bologna e Atlético Madrid molto intensa. Adesso avremo sedici giocatori in nazionale, si rimane in pochi. I ragazzi cercheranno di fare il meglio in nazionale, con quelli che rimarranno ad Appiano Gentile cercheremo di lavorare nel migliore dei modi per ripresentarci contro l’Empoli a Pasquetta».