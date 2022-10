Hejda: «Inizio di gara non male, l’Inter ci ha aspettato. Dopo il gol, difficile»

Hejda ha parlato della gara fra Inter e Viktoria Plzen in Champions League con i nerazzurri vittoriosi e qualificati agli ottavi. Il capitano dei cechi analizza il match al sito ufficiale del club

ALTRO LIVELLO − Lukas Hejda, capitano del Viktoria Plzen, commenta il KO contro l’Inter: «Ci siamo concentrati molto sul non subire gol, ma non ce l’abbiamo fatta. L’avversario poi ci ha punito. L’inizio della partita non è stato male, abbiamo avuto un buon momento, ma non abbiamo mai concluso e l’Inter ha trovato poi il gol. È stato difficile. Avremmo dovuto gestire meglio certe situazioni. Loro ci hanno fatto giocare un po’ all’inizio, hanno voluto aspettarci. Poi ci siamo abbassati, subendo troppo. Difficile affrontarli».