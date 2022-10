FOTO – Lautaro Martinez, dopo la qualificazione dell’Inter ha già altro in mente

Martinez pubblica un nuovo post sui suoi profili social al termine di Inter-Viktoria Plzen. L’attaccante argentino nella partita di Champions League non trova il gol, ma il suo contributo è sempre fondamentale per i nerazzurri.

PROSSIMO ROUND – Lautaro Martinez non riesce a trovare il gol in Inter-Viktoria Plzen (vedi statistiche). Il contributo dell’argentino, però, è sempre fondamentale per la squadra nerazzurra. L’attaccante, che si trova in uno dei migliori momenti della sua carriera, vuole continuare a incidere nella sua Inter. Al termine della partita di Champions League pubblica un nuovo post sul proprio profilo Instagram, aggiungendo: «Prossimo round». I nerazzurri, nonostante il girone infernale, trovano la qualificazione agli ottavi. Martinez, però, è già proiettato verso la prossima sfida interista.

Lautaro ha sempre fame di gol e pensa alla sua probabile vittima. Nella prossima partita di Serie A, infatti, l’Inter sarà a caccia di punti contro la Sampdoria.