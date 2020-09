Handanovic: “Inter-Fiorentina, fare attenzione a una cosa. Tanta voglia”

Samir Handanovic Atalanta-Inter

Handanovic sarà titolare in Inter-Fiorentina, debutto dei nerazzurri nella Serie A 2020-2021 (vedi articolo). A meno di un’ora dal via dell’inizio dell’anticipo della seconda giornata il capitano ha parlato a Inter TV sulla partita del Meazza.

RITORNO IN CAMPO – Samir Handanovic parla a Inter TV nel prepartita di Inter-Fiorentina: «Voglia di ripartire? Tanta, ma non mi sembra neanche tanto lontana l’ultima partita. La sensazione è che non sia così lontana, abbiamo subito un test importante con un avversario tosto. Tutte le squadre di Giuseppe Iachini sono organizzate, abbiamo visto anche l’anno scorso che sono squadre toste. A cosa dobbiamo fare attenzione? Al nostro gioco, come attaccare con equilibrio e non farli ripartire. Loro sono un’ottima squadra, hanno tenuto tutti gli uomini dell’anno scorso e si sono rinforzati. È un test importante per vedere dov’è questa Inter. Mille persone allo stadio? Sono pochi, ma sempre meglio che ci siano. Io sono sempre pro, però domanda e risposta vanno a quelli che hanno i titoli per riprendere piano piano ad aprire gli stadi».