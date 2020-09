Inter-Fiorentina (Serie A): le formazioni ufficiali! Hakimi inizia in panchina

Inter-Fiorentina

Inter-Fiorentina tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 2ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Sfida in scena a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – a partire dalle ore 20.45. Conte fa debuttare dal 1′ solo Kolarov, Hakimi inizia dalla panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 15 Young, 23 Barella, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 Radu; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar; 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 22 Vidal, 29 Dalbert, 44 Nainggolan; 7 Sanchez, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

FORMAZIONE FIORENTINA

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 17 Ceccherini, 22 Caceres; 25 Chiesa, 34 Amrabat, 5 Bonaventura, 10 Castrovilli, 3 Biraghi; 7 Ribery (C), 11 Kouamé.

A disposizione: 1 Terracciano; 20 Pezzella, 32 Dalle Mura, 98 Igor; 6 Borja Valero, 8 Duncan, 18 Saponara, 21 Lirola, 23 Venuti, 28 Montiel; 9 Vlahovic, 63 Cutrone.

Allenatore: G. Iachini