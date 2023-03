Gosens: «Voglio soffrire in campo, solo così si cresce! Futuro? Solo Inter»

Gosens ha parlato dopo il triplice fischio di Inter-Lecce, sfida della venticinquesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri 2-0. Di seguito quanto dichiarato ai microfoni di DAZN dal tedesco, uno dei migliori in campo (vedi pagelle)

FUTURO CHIARISSIMO – Robin Gosens è intervenuto così dopo Inter-Lecce: «Abbiamo visto un’Inter pronta che ha fatto vedere subito di voler vincere, era una partita fondamentale per il nostro cammino visti anche i risultati delle altre squadre. Vittoria strameritata secondo me, anche io mi sento bene in campo. Sto avendo la gamba che voglio avere, mi aiuta stare in campo naturalmente. Una serata bella sia a livello personale che per la squadra. Applausi del pubblico? Bellissima sensazione, se non sbaglio è la prima presenza dal 1′ in campionato qui a San Siro. Sono contento per me ma soprattutto per la squadra perché serviva questa vittoria dopo l’ultima settimana. Dopo Bologna ci siamo detti di stare zitti, lavorare e pedalare perché solo così si può vincere. Abbiamo lavorato tanto stando zitti, questo è il frutto della settimana. Non volevo uscire? No, volevo soffrire in campo per migliorare, voglio farlo perché c’è sempre da soffrire. Si cresce solo così. Cosa c’è nel mio futuro? Solo l’Inter».