Statistiche Inter-Lecce: Inzaghi ritrova la vittoria e il cinismo sotto porta

L’Inter ritrova la vittoria in campionato. I ragazzi di Inzaghi battono 2-0 il Lecce a San Siro e tornano in seconda posizione (qui le pagelle).

STATISTICHE INTER-LECCE – L’Inter ritrova i 3 punti in casa contro il Lecce. Ai nerazzurri bastano i gol di Mkhitaryan e Lautaro Martinez per piegare la squadra di Baroni. Il possesso palla sorride ai nerazzurri: la percentuale nel possesso è 62% per l’Inter contro il 38% dei salentini. Anche il numero dei tiri in porta sorride ai nerazzurri: 4 le conclusioni nello specchio contro l’unica realizzata dagli ospiti.

ALTRI DATI – La squadra di Simone Inzaghi vince anche il dato sui calci d’angolo, battendone 6 contro i 4 battuti dal Lecce. 3 sono invece le volte in cui i giocatori nerazzurri sono stati sorpresi in fuorigioco, mentre nel Lecce questo è successo solo in un caso. Partita piuttosto fallosa da entrambe le parti: 10 i falli commessi dai nerazzurri, 11 quelli commessi dagli ospiti.