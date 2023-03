Inter-Lecce, pagelle: Gosens ritorna sugli scudi 7, Dzeko impreciso 5.5

L’Inter torna alla vittoria dopo la sconfitta clamorosa di Bologna. La squadra di Simone Inzaghi supera il Lecce con il risultato di 2-0 (vedi articolo). Robin Gosens ritorna sugli scudi 7, Edin Dzeko non convince a pieno 5.5.

ANDRÈ ONANA 6 – L’unico tiro è quello di Ceesay di sinistro da fuori area, lo neutralizza in scioltezza. Si permette un solo errore su rinvio.

Inter-Lecce, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 6.5 – Dalla sua parte non passa nemmeno l’aria, nonostante il Lecce riparte sempre dalla sinistra del campo. Di Francesco bloccato in ogni situazione.

FRANCESCO ACERBI 6 – Gioca a distanza di sicurezza di Ceesay, non si fa sorprendere in velocità dal calciatore e fa il suo dovere. Nel secondo tempo non sbaglia nulla e chiude gli unici pericoli del Lecce.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Timido, non sale spesso e controlla senza patemi il pericolo numero uno del Lecce Strefezza. Gli va via una sola volta, ma non crea alcun pericolo. Nella ripresa trova anche il tiro di sinistro ma non conclude in rete.

Inter-Lecce, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Irriconoscibile è dir poco. Sbaglia ogni pallone che tocca, non trova mai la sua posizione ideale in campo e San Siro comincia a fischiare. Nell’unica incursione viene chiuso miracolosamente dall’avversario. L’assist preciso a rimorchio per Lautaro Martinez vale la sufficienza, bravo finalmente nel movimento sopra Barella e nel passaggio.

– dal 78′ DANILO D’AMBROSIO S.V.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – Sfrutta perfettamente il pallone a rimorchio di Gosens, lo gestisce con calma e fa l’assist per il momentaneo 1-0. Rientra nel tabellino dopo diverse giornate e gioca una partita ai suoi livelli. Il passaggio lungo linea per il cross di Dumfries sulla seconda rete ne è la prova.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Hjulmand lo marca a uomo, non c’è nessun problema. È il primo a tirare da fuori area, poi si allontana dalla regia per prendere più palloni ed evitare gli avversari. Ci riesce e lavora più che bene.

– dal 78′ ROBERTO GAGLIARDINI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 7 – Un applauso più che meritato ad un giocatore che non riposa mai. Sedicesima partita consecutiva da titolare: palloni recuperati, aggressività e immensa qualità. Il gol segnato sembra facile, ma è una delizia con il destro all’incrocio dei pali.

– dal 70′ MARCELO BROZOVIC 6 – Entra con un piglio diverso rispetto a Bologna, fa girare il pallone e mette qualche minuto in più sulle gambe.

ROBIN GOSENS 7 – L’azione del vantaggio parte dalla sua incursione, si comporta da ala e ricorda Perisic nel ruolo. Mai a Milano si era visto il tedesco così in forma, che sia un segnale per le prossime partite? La fiducia ora la sta ripagando, la continuità c’è e Dimarco può aver timore.

– dal 90′ MATTIA ZANOTTI S.V.

Inter-Lecce, pagelle – ATTACCO

EDIN DZEKO 5.5 – Prestazione cupa, passaggi spesso sbagliati e presenza opinabile al centro dell’attacco. Non ha dato una mano ai compagni, solo in due occasioni ha aperto bene il campo e permesso ai compagni di creare occasioni da gol. Nella ripresa non cambia nulla, l’ultimo gol rimane quello di Riad.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Il tacco per Gosens nell’azione del gol è perfetto, rappresenta a pieno il lavoro che le punte devono svolgere spalle alla porta. Nel secondo tempo segna il gol del 2-0, sfrutta il passaggio di Dumfries e sale a quattordici in campionato.

– dal 70′ ROMELU LUKAKU 6 – Battaglia senza esclusioni di colpi con Umtiti, finisce in pareggio. Entra proteggendo bene la palla con il fisico, non ha l’occasione per incidere.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6.5 – Finalmente l’Inter si ritrova in una partita contro le squadre piccole. Dall’inizio del match i nerazzurri spingono, sfruttano le fasce e la forma eccellente di Robin Gosens. Diverse azioni manovrate e con tocchi di prima servono all’Inter prima di trovare il gol con un triangolo perfetto tra l’esterno tedesco, Barella e Mkhitaryan. La seconda rete di Lautaro Martinez permette a Inzaghi di vivere un secondo tempo più che tranquillo, risparmiando energie in vista dei prossimi impegni. La vittoria aiuta per la classifica, tre punti fondamentali per la qualificazione in Champions League.

Le pagelle degli avversari: il Lecce di Baroni

LECCE – Falcone 6; Gendrey 6.5, Tuia 5.5 (Romagnoli 6), Umtiti 6, Pezzella 6; Gonzalez 5.5 (Helgason S.V.), Hjlumand 5.5, Maleh 5.5 (Blin 5.5); Strefezza 5.5 (Oudin 6), Ceesay 6, Di Francesco 5.5 (Banda S.V.) All. Baroni 5.5