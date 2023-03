Inter-Lecce 2-0, il tabellino della partita della 25ª giornata di Serie A

Inter-Lecce è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023.

FINALMENTE FACILE – L’Inter supera una settimana terribile e si rimette in corsa per la Champions League. Un agevole 2-0 al Lecce, con un gol per tempo, permette alla squadra di Simone Inzaghi di riprendersi il secondo posto in classifica in solitaria. Apre Henrikh Mkhitaryan, che non riposa neanche stavolta ma è fondamentale per trovare il vantaggio al 29′. Chiude Lautaro Martinez, su assist di Denzel Dumfries, andando a festeggiare col compagno un po’ beccato dal pubblico del Meazza per qualche errore di troppo. Per il resto è gestione senza mai correre pericoli e con un rigore netto negato dall’impresentabile arbitro Gianluca Manganiello. Guadagnati tre punti sul Milan e due sull’Atalanta, in attesa di Roma-Juventus. Questo il tabellino di Inter-Lecce.

INTER-LECCE 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries (78′ D’Ambrosio), Barella, Calhanoglu (78′ Gagliardini), Mkhitaryan (71′ Brozovic), Gosens (91′ Zanotti); Dzeko, Lautaro Martinez (71′ Lukaku).

In panchina: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Bellanova, Asllani, V. Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia (65′ S. Romagnoli), Umtiti, Pezzella; J. Gonzalez (83′ Helgason), Hjulmand, Maleh (57′ Blin); Strefezza (57′ Oudin), Ceesay, Di Francesco (82′ Banda).

In panchina: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Ceccaroni, Gallo, Lemmens, Cassandro.

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (Scatragli – Garzelli; Meraviglia; VAR Nasca; A. VAR Volpi)

Gol: 29′ Mkhitaryan, 53′ Lautaro Martinez

Recupero: 3′ PT, 3′ ST