Gosens: «Sto sempre meglio dopo l’infortunio! Pronti per Lecce-Inter»

Gosens ha parlato brevemente ai canali ufficiali dell’Inter dopo l’allenamento congiunto col Sant’Angelo. Il laterale, che nell’11-0 ha fornito un assist per Mkhitaryan (vedi highlights), è contento per le sue condizioni fisiche.

IN CRESCITA! – Robin Gosens si candida per una maglia da titolare sabato alle 20.45 in Lecce-Inter. Il laterale tedesco si sofferma sulle sue condizioni fisiche, a margine dell’allenamento congiunto del tardo pomeriggio di oggi col Sant’Angelo: «Come sto? Sempre meglio, soprattutto dopo l’ultimo infortunio che mi ha tenuto fuori qualche giorno adesso sto molto meglio. Anche stasera abbiamo messo dei minuti nelle gambe, siamo pronti per sabato con tantissima voglia di fare bene».