Milenkovic, il suo futuro si decide a ore! Fissata conferenza stampa

Milenkovic può decidere il suo futuro nelle prossime imminenti ore. Il difensore serbo della Fiorentina, cercato anche dall’Inter, parlerà in conferenza stampa all’Artemio Franchi

FUTURO − Nikola Milenkovic parlerà domani alle 16.00 in conferenza stampa direttamente dall’Artemio Franchi di Firenze. Dunque tra un paio d’ore si deciderà il futuro del difensore serbo: sarà ancora alla Fiorentina o sceglierà di andare via. Sulle sue tracce anche l’Inter a cui manca ancor un tassello per completare il reparto arretrato. Probabilmente, Milenkovic annuncerà il suo rinnovo con la Fiorentina ma se ne saprà di più durante la conferenza di domani pomeriggio.