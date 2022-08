Inter, quattro nomi nella shortlist in difesa: dalla Francia avanza uno nuovo

L’Inter, come raccontato anche in serata (vedi articolo), deve completare la difesa a prescindere da Skriniar per l’uscita di Ranocchia. Dalla Francia arriva un nome nuovo che si aggiunge a quello di Akanji.

I PROFILI – L’Inter entro giovedì 1 settembre avrà un nuovo difensore, due se dovesse andare via Milan Skriniar. Lo slovacco resta in bilico, nonostante dal PSG non siano arrivati (per fortuna…) rilanci. Dovesse arrivare un’offerta da settanta milioni di euro il rischio che Steven Zhang dia di nuovo l’OK al sacrificio di un big resta concreto. Manuel Akanji del Borussia Dortmund è un nome, ma non il solo. Secondo Foot Mercato spunta anche Jean-Clair Todibo del Nizza, classe ’99 ex Barcellona. Ha un contratto fino al 30 giugno 2026, il club rossonero lo valuta tra venti e venticinque milioni e l’Inter potrebbe pensarci in caso di addio di Skriniar. Nella shortlist, con Akanji e Todibo, ci sono anche Merih Demiral dell’Atalanta e Nikola Milenkovic della Fiorentina.

