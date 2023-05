Gosens: «Inter, evitare finale all’ultima giornata! Vale come la coppa»

L’ex Gosens non sarà in campo dal 1’ stasera in Inter-Atalanta, anticipo della penultima giornata di Serie A (vedi formazioni). Su Inter TV, l’esterno ha parlato del valore della partita.

ULTIMO PASSO – Robin Gosens presenta Inter-Atalanta: «Continuità? Fondamentale direi. Oggi per noi vale come la Coppa Italia, non è una frase fatta: dobbiamo fare punti per evitare una finale all’ultima giornata. Vogliamo chiudere il discorso Champions League stasera. Sono sempre i dettagli che decidono queste partite, l’Atalanta è una squadra che va a mille e ti segue dove vai: lo so bene. La mobilità sarà la chiave della partita. Vogliamo assolutamente evitare l’inizio della Coppa Italia: lì ci siamo presentati un po’ in ritardo. Oggi servirà l’atteggiamento giusto fin dal primo minuto. Io da ex? C’è una grande stima per l’Atalanta, è la squadra che mi ha dato l’opportunità di giocare in Serie A, crescere e diventare il giocatore che sono oggi. Massima stima, ma oggi no».