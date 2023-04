Dimarco: «Sto molto meglio! Salernitana-Inter partita difficile»

Dimarco non sarà in campo dal 1′ alle 17 per aprire la ventinovesima giornata di Serie A con Salernitana-Inter (vedi formazioni). A Inter TV, il giocatore ha presentato la partita di oggi.

TORNARE A VINCERE – Federico Dimarco anticipa i temi di Salernitana-Inter: «Sicuramente sarà una partita difficile, perché loro devono raggiungere la salvezza e noi dobbiamo fare punti per andare in Champions League. Come sto? Molto meglio. Partita dopo partita miglioro la condizione».