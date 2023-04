Parolo: «L’episodio di Lukaku può aver dato compattezza all’Inter»

Marco Parolo ha parlato nel pre partita di Dazn in vista della sfida in programma alle 17.00 tra Salernitana ed Inter.

REAZIONE – Marco Parolo ha parlato prima di Salernitana-Inter, in seguito anche a quanto successo contro la Juventus: «La sfida in Coppa Italia era comunque una gara tosta. Contro la Juventus, poi in semifinale. Non era ad alti regimi come gara. Ciò che è successo oltre al gol forse ha dato compattezza e un senso di reazione alla squadra. La speranza è di vederla già oggi in campo. De Vrij è una certezza per l’anno prossimo perché sta rinnovando. Anche per questo ora sta riprendendo a giocare».