Di Francesco: “Mi sembrava in mano e che l’Inter avesse smaltito. Poi…”

Eusebio Di Francesco Cagliari-Inter

Di Francesco ha parlato a “Radio Rai” nel post partita di Cagliari-Inter. Il tecnico rossoblù esprime tutta la sua delusione per il finale di partita, dove i nerazzurri hanno ribaltato da 1-0 a 1-3.

RAMMARICO AVVERSARIO – Eusebio Di Francesco commenta Cagliari-Inter: «Purtroppo abbiamo subito due gol su calci piazzati, a un quarto d’ora dalla fine il primo, dopo una partita sofferta sì all’inizio ma poi giocata molto bene dalla squadra. C’era la possibilità di andare a fare anche il secondo gol con Leonardo Pavoletti, tante situazioni dove mi è piaciuto l’atteggiamento dei giocatori. Hanno cercato di fare la partita, soffrendo all’inizio la loro qualità maggiore: è venuta fuori l’esperienza dei loro giocatori, alla fine fa la differenza. Alti e bassi dai giovani? Sono previsti, dobbiamo accettarli. Si sceglie di andare in una certa direzione, per poter crescere si passa anche attraverso prestazioni ottime o anche queste dove ci sono degli errori. Alla fine c’erano giocatori d’esperienza, non solo giovani in campo: per quello, a volte, anche la loro guida di qualità deve portare a migliorare e crescere, anche attraverso queste prestazioni. Peccato, perché era il momento in cui sembrava che la partita l’avessimo in mano, che l’Inter avesse un po’ smaltito la sua forza, e abbiamo preso gol. Mercoledì trasferta a Parma? Menomale che ci possiamo rifare subito per questa partita persa nel finale, ci dobbiamo buttare a capofitto».