De Vrij: «A Madrid per vincere, fiducia! Una cosa non ha senso fare»

De Vrij è stato intercettato a San Siro dopo il triplice fischio di Inter-Atletico Madrid, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League vinta dai nerazzurri 1-0 con gol di Arnautovic. Di seguito la sua analisi post partita, affidata a Mediaset

FIDUCIA – Stefan de Vrij ha parlato così dopo Inter-Atletico Madrid: «Non è stato semplice e lo sapevamo, è una squadra fortissima. Molto organizzata, difende bene e gioca bene a calcio. Non è stato facile ma abbiamo fatto una buona partita, creato occasioni e non abbiamo concesso tantissimo. Siamo contenti per la vittoria. Cosa ci ha sorpreso? Sono molto preparati, si vede molto bene la mano di Simeone. Una squadra molto compatta, quando hanno la palla giocano bene e comunque noi siamo stati bravi giocando da squadra e soffrendo quando serve. Una vittoria che ci dà fiducia e che abbiamo voluto. Andremo lì per vincere e per passare il turno, come facciamo sempre. Non sarà facile ma abbiamo fiducia e dobbiamo continuare su questa strada. Se siamo tra le squadre più forti in Europa? Non ha senso definirsi così, noi sappiamo di avere qualità e di essere forti ma vogliamo dimostrarlo in ogni partita».