Arnautovic: «Gol importante, energia dai tifosi! A Madrid per vincere»

Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League, è terminata con il punteggio di 1-0. Arnautovic, autore del gol vittoria, ha parlato così nel post-partita di Sky Sport

IMPORTANTE – Queste le parole di Arnautovic: «Uno dei gol più importanti della mia carriera. Non era un periodo facile per me dopo l’infortunio mi serviva tempo per tornare. Quando nelle ultime settimane ho giocato ho avuto tante occasioni e non ho segnato. Sono qui per fare gol, quando sono entrato ho sbagliato quelle occasioni in cui dovevo segnare. Ma i tifosi, tutti anche i compagni mi hanno fatto vedere che sono con me. È stato un momento incredibile per me, mi ha dato energia per segnare, Siamo un gruppo fantastico, i titolari e chi va in panchina fanno vedere che siamo un gruppo forte. Chi è fuori non abbassa la testa, chi entra fa il possibile per vincere. Questo gruppo è meraviglioso. 1-0 poco? No, abbiamo vinto. Sappiamo che a Madrid sarà 0-0 e si giocherà di nuovo, sarà tosta. Andiamo per vincere»